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سامي قمصان يعدد مكاسب الأهلي من ودية بتروجت

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سامي قمصان يعدد مكاسب الأهلي من ودية بتروجت سامي قمصان يعدد مكاسب الأهلي من ودية بتروجت

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تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي، عن أبرز الإيجابيات التي خرج بها فريقه بمواجهة بتروجت، التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء أمس الأثنين على ملعب مختار التتش.

وقال قمصان عقب اللقاء: «نحن في بداية فترة الإعداد، ونسعى لتجهيز اللاعبين فنيا وذهنيا وبدنيا، واستغلال الأيام القليلة التي لدينا قبل انطلاق الموسم الجديد».

وأضاف: «حرصنا على تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترات الماضية، في ظل حصول الدوليين على راحة، ومنحنا الفرصة للعديد منهم في المباراة» .

وتابع: «رأينا محمد محمود بعد غياب بسبب الإصابة، إلى جانب منح الفرصة للاعبين الشباب والعائدين من الإعارة مثل محمد فخري وزياد طارق وأحمد عبدالقادر، كانت فرصة جيدة ليشاهدهم المدير الفني بيتسو موسيماني عن قرب، في مواجهة متوازنة وجيدة».

وأكمل: «لدينا مباراة ودية أخرى أمام المقاولون، وهي بروفة قوية للقاء السوبر، من المتوقع أن تشهد ظهور الأساسيين، لكننا لم نستقر بعد على عدد الدقائق لكل لاعب».

وأكد: «تنتظرنا بطولة مهمة وهي السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، ونسعى لدخول الموسم بحصد لقب، ليكون استعدادا قويا لكأس والدوري».

وأتم: «ضغط المباريات بسبب تلاحم المواسم يحرم الدوليين من الحصول على الراحة الكافية ونتمنى أن تكون فترة مؤقتة وتسير الأمور بشكل جيد».

المصرى اليوم

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