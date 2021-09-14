شعراوي: تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه (صور)

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تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، الثلاثاء، حول تسلم محافظة الفيوم المدفن الصحى الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية، والذى يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة التي شكلها وزير التنمية المحلية والمسئولة عن تسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الواردة بعقدي المرحلتين الاولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة، حيث قامت اللجنة بتسليم المدفن إلى المحافظة والذى بلغت تكلفته حوالى ٣٥ مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء مكونات المدفن الصحي على أرض بمسطح 10 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وآخري للافراد وبه ميزان أرضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد الوزير، على استمرار جهود الوزارة لمتابعة تسليم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة النظافة في التوقيتات المحددة بما يساهم في تحسين مستوى تلك الخدمة بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى خاصة مع البدء الفعلى في تطبيق المنظومة في محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن المشروعات الجارية تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات.

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه