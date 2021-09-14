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الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان 6 مشروعات لتطوير «عزبة خير الله» بتكلفة 57 مليون جنيه

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الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان 6 مشروعات لتطوير «عزبة خير الله» بتكلفة 57 مليون جنيه الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان 6 مشروعات لتطوير «عزبة خير الله» بتكلفة 57 مليون جنيه

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في إطار المشروعات التنموية الكبرى التي اطلقتها القيادة السياسية على أرض محافظة القاهرة والتي تستهدف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الثلاثاء، زيارة وفد من الوكالة الفرنسية، والاتحاد الأوربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خير الله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية، وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون، وقد شملت مشروعات التطوير التي تم تنفيذها بعزبة خير الله قطاعات الطرق والإنارة والصحة والفراغات العامة.

وتضمنت الزيارة مشروع تطوير وحدتى صحة بعزبة خير الله «مكتب صحة القديمة ثان ومركز طبى الزهراء» بقيمة 2.2 مليون جنيه، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وقد بلغت نسب التنفيذ به 30%.

تجدر الإشاره إلى أنه من بين المشروعات الجارى تنفيذها بعزبة خير الله، تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبدالخالق الطحاوى ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة«بقيمة 4.8 مليون جنيه،كما شملت اعمال التطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 متر وتوفير 80 وحدة إنارة، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة 1 مليون جنيه وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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