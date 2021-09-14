اليوم.. محمود متولي يبدأ علاجه في الأهلي

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يبدأ محمود متولي، مدافع الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجى اليوم الثلاثاء بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها أمس أثناء الاستعداد لمواجهة بتروجت الودية التي انتهت بالتعادل السلبى بملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى متولى من إصابة عضلية خلال الاستعداد لودية بتروجت، ما أجبر الجهاز الفني على خروجه من التشكيل الأساسي والدفع بعربي بدر بديلا له.

وتوجه متولي لإجراء فحص بالأشعة من أجل تحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة، وتبين معاناة اللاعب من آلام خلف أوتار الركبة نتيجة لبعض الالتهابات وهو ما أدى لعدم قدرته على خوض اللقاء الودي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع بتروجت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن الاستعداد لمواجهة كأس السوبر المحلي يوم 21 سبتمبر الجاري.

كان الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي الجديد، قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة خلال اليومين الماضيين تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده وسيغيب على إثرها قرابة الشهر.