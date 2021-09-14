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4 ملايين جنيه لتطوير مراكز القياس والتقويم في ٤ كليات ببنها

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4 ملايين جنيه لتطوير مراكز القياس والتقويم في ٤ كليات ببنها 4 ملايين جنيه لتطوير مراكز القياس والتقويم في ٤ كليات ببنها

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، وفدًا من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي، ضم الدكتور هشام عزت الاستاذ بجامعة الفيوم، والدكتورة دينا عبدالشافي الاستاذة بجامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وعمداء الكليات والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة مشروعات التطوير بالجامعة، والدكتور إيهاب سعد المدير التنفيذي للمشروع ومديرى الوحدات بالكليات المشاركة في المشروع بجامعة بنها.

وقال «الجيزاوي» إن الزيارة تاتي ضمن فاعليات استلام مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم بكليات الطب البشري وهندسة بنها والتربية النوعية والتربية الرياضية، حيث تبلغ ميزانية المشروع 4 ملايين جنية بتمويل من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وجامعة بنها.

من جانبها، قالت الدكتورة عزة عبدالله بانه تم خلال الزيارة تقديم عرض لما تم تحقيقة من مخرجات واهداف المشروع واهمها انتاج بنوك الاسئلة واعداد الكوادر المدربة على الاختبارات الالكترونية وتطوير نظم تقويم الامتحانات العملية.

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مقرات الكليات المشاركة في المشروع والتي تم تجهيزها من ميزانية المشروع وتشمل مقرات بنوك الاسئلة والتصحيح الالكتروني وحدات القياس والتقويم.

المصرى اليوم

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