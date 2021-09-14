قاتل صديقه المهندس يكشف اللحظات الأخيرة في حياته قبل إلقائه في النيل.. وزوجته: أنت ضميرك ايه؟

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استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غدر الأصحاب» بمحافظة الدقهلية، وقال المتهم في يوم الحادث ألتقيت بـ «أحمد» بناء على موعد سابق بعد مطالبه باسترداد مبلغ مالى مستحق لدي سبق وأن حصلت عليه منه.

وأضاف المتهم في التحقيقات، اصطحبت المجني عليه بسيارتي لإعطاءه جزء من المبلغ وأثناء سيرهما أعلى أحد الكباري مدينة طلخا في وقت متأخر من الليل، توقف المتهم بحجة وجود عطل في سيارة، وقال: خرجت من السيارة وخلفي للبحث الأمر، فقمت بدفعه من أعلى السور الحديدى للكوبرى فسقط في المياه وغرق في الحال.

رسائل مؤثرة لزوجته مهندس الدقهلية عقب اختفائه

وأكدالمتهم كنت أعرف جيدا أن المجني عليه لا يجيد السباحه، وبعد التأكد بانه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوقفت كل تحركت بسيارتي هاربا من المكان، وفي صباح اليوم التالي تلقيت أتصال من زوجته ووالده يسالوني عن أحمد قلت لهم خرج من عندي بالليل بالفلوس وركب تاكسي، وحاولت الأتصال بعدها تليفونه مغلق.

كانت وزارة الداخلية، أمس الاثنين،كشفت ملابسات واقعة اختفاء مهندس بالدقهلية، بعد 10 أيام من البحث عليه، وتم العثور على جثته وانتشالها من المياه، وتبين أن صديقه وراء الواقعة ويعمل مهندس وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

وقالت دعاء زوجة المجني عليه إنها في حالة صدمة كبيرة بعد خبر اتهام صديق زوجها بقتله، وتسألت كيف تقتل صديقك اللي كان يحل كل مشاكلك؟ هو ده رد الجميل يا بشمهندس، إنك تيتم عيال صديقك بدري وتخلي الواد يتولد ميشوفش أبوه».

وأضافت في أتصال لـ«برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث «مصعبش عليه القاتل لما كلمته تاني يوم الصبح وأنا بعيط، وبقوله أحمد فين؟ يا بشمهندس آخر مرة كان معاك.. رد عليا بكل هدوء أنا ركبته تاكسي وخد فلوسه ومش عارف عنه حاجة ليه كده.. وتقلته ليه وعلشان ايه، لو على الفلوس كانت خدتها وسيبت يعيش يشيل ابني اللي عنده 9 أيام»

المهندس أحمد عاطف وزوجته

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