«كيفية التأهل لسوق العمل».. ندوة بـ«علوم حلوان»

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نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة بعنوان «كيفية التأهل لسوق العمل» تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، والدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حاضر في الندوة أحمد حسام المدرب الدولي للتنمية البشرية. أوضح الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان على توفير الندوات التي تسهم في تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، حيث تساهم مثل هذه الندوات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، اكتشاف القدرات والمواهب ومواطن القوة والعمل على تطويرها، بالإضافة أيضاً إلى العمل على إكتساب مهارات وسلوكيات جديدة .

أكد الدكتور عماد أبوالدهب أن كلية العلوم مؤسسة تعليمية وبحثية تقدم برامج دراسية متميزة لإنتاج خريج متميز للوفاء بمتطلبات تطوير المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.

تضمنت الندوة التعرف على كيفية الوصول للأهداف، ومعايير الاستقرار في الوظيفة، المهارات التي يجب توفرها، فنيات اجتياز المقابلة الشخصية، وتم فتح باب النقاش والإجابة على جميع التساؤلات وقد اثنى الحضور على المعلومات القيمة المقدمة لهم.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور الحسين أدهم مدير وحدة التدريب، دكتورة رانيا الليثى رئيس معيار المشاركة المجتمعية ومنسق الندوة .