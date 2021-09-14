أخبار عاجلة

بدء ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية -
النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي -
شاهد.. فطيرة ذهبية بقيمة 2.5 مليون يورو -
الروس يصوتون بانتخابات الدوما في الخارج -
باريس تتهم واشنطن بالكذب.. الأزمة تتصاعد؟ -
تمديد توقيف 4 من ضمن 6 أسرى فلسطينيين لأيام -
أول لقطات من مكان تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية -
الروس في دمشق يقترعون بانتخابات الدوما -
على ارتفاع 70 مترا.. مغامر فرنسي يقطع 670 مترا مشيا على الحبل وسط باريس -
شاهد.. رجل يرتدي بدلة غوص وزعانف يدلي بصوته في الإنتخابات التشريعية في مقاطعة روسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«كيفية التأهل لسوق العمل».. ندوة بـ«علوم حلوان»

Print
«كيفية التأهل لسوق العمل».. ندوة بـ«علوم حلوان» «كيفية التأهل لسوق العمل».. ندوة بـ«علوم حلوان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة بعنوان «كيفية التأهل لسوق العمل» تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، والدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حاضر في الندوة أحمد حسام المدرب الدولي للتنمية البشرية. أوضح الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان على توفير الندوات التي تسهم في تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، حيث تساهم مثل هذه الندوات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، اكتشاف القدرات والمواهب ومواطن القوة والعمل على تطويرها، بالإضافة أيضاً إلى العمل على إكتساب مهارات وسلوكيات جديدة .

أكد الدكتور عماد أبوالدهب أن كلية العلوم مؤسسة تعليمية وبحثية تقدم برامج دراسية متميزة لإنتاج خريج متميز للوفاء بمتطلبات تطوير المجتمع وتحقيق رؤية 2030.

تضمنت الندوة التعرف على كيفية الوصول للأهداف، ومعايير الاستقرار في الوظيفة، المهارات التي يجب توفرها، فنيات اجتياز المقابلة الشخصية، وتم فتح باب النقاش والإجابة على جميع التساؤلات وقد اثنى الحضور على المعلومات القيمة المقدمة لهم.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور الحسين أدهم مدير وحدة التدريب، دكتورة رانيا الليثى رئيس معيار المشاركة المجتمعية ومنسق الندوة .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بطلة "النمر الأسود": مصر تخطو نحو الازدهار.. "واللى ممثلش مع أحمد زكي يبقى ممثلش"

بطلة "النمر الأسود": مصر تخطو نحو الازدهار.. "واللى ممثلش مع أحمد زكي يبقى ممثلش"

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما