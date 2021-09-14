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فئات الذهب في الأردن ثباتها، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021 بالأردن.

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021



وتتكفل النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن بإعلان أسعار الذهب يوميًا، و تطالب التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم 14 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.60 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.

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