واصلت أسعار فئات الذهب في الأردن ثباتها، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021 بالأردن.
وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.
سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021
وتتكفل النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن بإعلان أسعار الذهب يوميًا، و تطالب التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.
و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم 14 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:
وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.
أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.
وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.60 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.
اقرأ أيضًا:
اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021