أخبار عاجلة

بدء ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية -
النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي -
شاهد.. فطيرة ذهبية بقيمة 2.5 مليون يورو -
الروس يصوتون بانتخابات الدوما في الخارج -
باريس تتهم واشنطن بالكذب.. الأزمة تتصاعد؟ -
تمديد توقيف 4 من ضمن 6 أسرى فلسطينيين لأيام -
أول لقطات من مكان تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية -
الروس في دمشق يقترعون بانتخابات الدوما -
على ارتفاع 70 مترا.. مغامر فرنسي يقطع 670 مترا مشيا على الحبل وسط باريس -
شاهد.. رجل يرتدي بدلة غوص وزعانف يدلي بصوته في الإنتخابات التشريعية في مقاطعة روسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

Print
أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

واصلت فئات الذهب في الأردن ثباتها، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021 بالأردن.

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021

وتتكفل النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن بإعلان أسعار الذهب يوميًا، و تطالب التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم 14 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و 40.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و 35.00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.60 دينار أردني للبيع، و 29.70 دينار أردني للشراء.

اقرأ أيضًا:
اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شعبة الخضروات: التغير المناخي وراء ارتفاع أسعار الطماطم

شعبة الخضروات: التغير المناخي وراء ارتفاع أسعار الطماطم

الزراعة : هذه أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الزراعة : هذه أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الذهب طالع نازل أسعار المعدن الأصفر بعد التراجع الكبير مساء الخميس وهذا أقل سعر له خلال سبتمبر

الذهب طالع نازل أسعار المعدن الأصفر بعد التراجع الكبير مساء الخميس وهذا أقل سعر له خلال سبتمبر

«الغرف التجارية»: انخفاض في أسعار الدواجن وارتفاع أسعار اللحوم

«الغرف التجارية»: انخفاض في أسعار الدواجن وارتفاع أسعار اللحوم