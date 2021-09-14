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الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021 الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ 2021

وتقدم «المصري اليوم» لقرائها رصد لأسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء 14 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.323 دينار كويتي، ويقابله 57.608 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.894 دينار كويتي، مقابل 52.856 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.172 دينار كويتي، مقابل 50.457 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار18» اليوم في الكويت 13.005 دينار كويتي، ويقابله 43.249 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 538.793 دينار كويتي، مقابل 1791.796 دولار أمريكي.

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