شؤون الحرمين.. انطلاق الموسم الثالث للملتقى العلمي الثقافي اليوم

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يتميز بتنوع موضوعاته التي تهدف إلى تقديم المعرفة الثقافية للحضور

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تنطلق اليوم أعمال الموسم الثالث للملتقى العلمي الثقافي، الذي تطلقه وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والبحث العلمي؛ حيث سيتميز بتنوع موضوعاته التي تهدف إلى تقديم المعرفة الثقافية للحضور.

وأوضح المدير العام لإدارة البرامج والفعاليات الأستاذ بندر بن محمد العمرو، أن موضوعات الملتقى هي (تتويج الشباب في الرئاسة، المرأة في المجتمع، المرأة في الرئاسة تمكين وقيادة، الاستراتيجية ترف فكري أم ضرورة ملحة، الخط العربي، الإعلام والمجتمع، صناعة المحتوى الرقمي، النظام الغذائي الصحي)، ويستمر الملتقى (٦) أيام.

وأردف أن الملتقى جاء إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام في إطلاق عدد من المبادرات التي تركز على تطوير منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وتحقيقًا لرؤية الرئاسة (2024) المبنية على رؤية المملكة (2030)؛ مؤكدًا أن جلسات الملتقى سيحييها عدد من أصحاب الفضيلة.