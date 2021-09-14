وزير الدفاع الأمريكي يأمل لقاء الأمير محمد بن سلمان

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أعلن البنتاجون أنّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزار أوستن منطقة الخليج، الأسبوع الماضي، لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة في كابول في أغسطس.

وشملت جولة الوزير الأمريكي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون، جون كيربي، إنّ زيارة أوستن إلى السعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل.

وأضاف "كنّا نأمل خصوصاً، خلال هذه الزيارة، لقاء وليّ العهد. فهو وزير الدفاع السعودي ونحن لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية". وأضاف "نأمل في إعادة جدولة" الزيارة، مشدّداً على أنّها "أرجئت ولم تلغَ".