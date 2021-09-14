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تطورات الحالة الصحية للممرض ضحية واقعة السجود «للكلب»

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تطورات الحالة الصحية للممرض ضحية واقعة السجود «للكلب» تطورات الحالة الصحية للممرض ضحية واقعة السجود «للكلب»

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قالت مي ابنة الممرض عادل سالم، ضحية تنمر طبيب جامعة عين شمس الذي يخضع لتحقيقات بقرار من النيابة العامة في واقعة التنمر التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إن والدها الآن بصحة جيدة بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بسبب تداعيات الواقعة لكنه الآن حالته مستقرة وخرج من المستشفى.

تابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الاثنين: «والدي كان قلقان علينا بسبب تداعيات مقطع الفيديو لكن هفضل أقول إن بابا أغلى شيء في حياتنا وبنفتخر بيه جدًا وتعب علشانا كتير أوي، وأنا وأخواتي كلنا بنتشرف بيه وهو شخص عظيم وبقوله إرفع راسك كفاية أنك مرضتش تغضب ربنا في الفيديو».

واصلت باكية: «قلت لابويا إرفع راسك دي حاجة خارج إرادتك وأنا قوية وهدعمك وأنا بنته الكبيرة وعندي 22 سنة وخريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس وأنا بقوله القانون سيأخذ مجراه وهتاخد حقك، إحنا جنبه وفي ظهره وإحنا ثلاثة من أبنائه أنا وشقيقي الأصغر يدرس في الصف الثاني من كلية حقوق عين شمس وشقيقي الأصغر لازال في الصف السادس الإبتدائي».

المصرى اليوم

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