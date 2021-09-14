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رد فعل مفاجئ.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد بعد صورتها بجوار كلبته

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رد فعل مفاجئ.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد بعد صورتها بجوار كلبته رد فعل مفاجئ.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد بعد صورتها بجوار كلبته

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أثار الفنان أحمد فهمي الجدل والسخرية بين متابعيه بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تجمع زوجته الفنانة هنا الزاهد وصورة لكلبته التي يلقبها ب«زيزي»، ووضع هاشتاج باسم #نساء_في_حياتي لينتقده متابعوه متهمين إياه بوضع زوجته في موقف محرج والسخرية منها.

أحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد

وعلقت إحدى المتابعات لـ«فهمي» :«يا هنا الحقى قال الكلبة نساء قال»، وكتب آخر: «طب انت كدا بتتغزل فيها ولا بتشتمها عشان اكون عارف بس».

وتوالت الانتقادات الساخرة على «فهمي» من متابعيه بسبب تلك الصورة ليعلق متابع: «سلم ع الشهدا اللي معاك بقى«..وكتبت أخرى :»يا جبروتك ملبسهم نفس النظارة».

من جانبها، اكتفت هنا الزاهد بوضع تفاعل ضاحك على مانشره زوجها، وسبق أن علقت في أحد البرامج التليفزيونية على ارتباط فهمي بكلبته بشدة لدرجة انها كانت تشعر أحيانا بالغيرة بسببها في بداية علاقتهما لكنها تفهمت بعد ذلك مدى الوفاء لدى كلبته زيزي نحوه.

ويتبادل الزوجان أحمد فهمي وهنا الزاهد المواقف الطريفة والساخرة عبر حسابيهما الرسميين حيث نشرت هنا الزاهد مؤخرا صورة لها مبتلة الشعر معلقة «مش كتكت» مشيرة إلى سخرية زوجها من تجعد شعرها.

المصرى اليوم

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