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الداخلية: مهتز نفسي يعتدي على سيدة أثناء سيرها في الشارع (التفاصيل)

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الداخلية: مهتز نفسي يعتدي على سيدة أثناء سيرها في الشارع (التفاصيل) الداخلية: مهتز نفسي يعتدي على سيدة أثناء سيرها في الشارع (التفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام شخص مهتز نفسياً بالتعدى على سيدة حال سيرها بأحد الشوارع ببورسعيد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر موضوع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) بشأن قيام شخص مهتز نفسياً بالتعدى على شقيقته حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة بورسعيد».

واضافت :«بالفحص تبين أنه حال سير شقيقة الشخص المشار إليه بأحد الشوارع بمحافظة بورسعيد تعدى عليها أحد الأشخاص غير معلوم لها بالضرب بعصا نتج عنه إصابتها بكدمة بالرأس ،عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص المتعدى على المذكورة وتبين أنه (أحد الأشخاص»مهتز نفسياً «له معلومات جنائية )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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