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فينجادا: اتحاد الكرة صاحب قرار اختيار كيروش

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فينجادا: اتحاد الكرة صاحب قرار اختيار كيروش فينجادا: اتحاد الكرة صاحب قرار اختيار كيروش

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن اختيار كارلوس كيروش، لتدريب منتخب لاتحاد الكرة وليس لأشخاص أخريين، مشددا على أن من يتخذ القرار هو مسؤولو الجبلاية.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «كيروش درب ريال مدريد وله إنجازات ومسيرة حافلة بالبطولات وهو مدير فني مميز وكبير ويمتلك تاريخا كبيرا مع أكبر الأندية والمنتخبات العالمية، واتحاد الكرة اختار مدير فني رائع وسيقدم الكثير للمنتخب المصري».

وأضاف: «حسام البدري لم يقدم مباراة جيدة على المستوى الفني أمام أنجولا ثم الجابون حصل على نقطة، وكيروش أمامه مباراتين يجب أن يفوز بهما لكي يضمن التأهل بشكل مبكر».

المصرى اليوم

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