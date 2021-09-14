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الداخلية تكشف ملابسات «تصادم الغردقة» على «فيس بوك»

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو «تصادم الغردقة» على «فيس بوك» الداخلية تكشف ملابسات «تصادم الغردقة» على «فيس بوك»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن وقوع حادث تصادم بالغردقة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«يتضمن تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التي إصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث».

وأضافت :«بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة (موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بالجيزة ) وبرفقته آخرين، إصطدم بالمواجهة بسيارة آخرى قيادة (سائق، مقيم بالقاهرة) وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو»متوفى«،بتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث (طالب، مقيم بالجيزة ) وإستعان بآخر الذي يعمل سائق لديه، والذى إدعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث _على خلاف الحقيقة_».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم (الطالب المشار إليه) للعرض عليها .

المصرى اليوم

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