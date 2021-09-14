رياح وأتربة وأمطار .. حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الأحد 19 سبتمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 14 سبتمبر إلى الأحد 19 سبتمبر 2021، حيث يسود تحسن نسبي في الاحوال الجوية على كافة الانحاء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية (السلوم ومطروح) تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الاسكندرية وشمال الدلتا (البحيرة وكفر الشيخ) على فترات متقطعة، 40% تقريبا, بينما تكون يوم الاربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح واسكندرية وكفر الشيخ والعريش ودمياط والبحيرة) على فترات متقطعة، 40% تقريبا.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الاجواء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، وتكون مثيرة للرمال والاتربة يوم الاربعاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا .

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 83% إلى 86% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 14 سبتمبر إلى الأحد 19 سبتمبر 2021

- درجات الحرارة الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب الصعيد 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 16 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والمحسوسة 38 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 17 سبتمبر2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- درجات الحرارة السبت 18 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 19 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والمحسوسة 39 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 14 سبتمبر إلى الأحد 19 سبتمبر 2021.