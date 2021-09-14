زوجة مهندس الدقهلية لقاتل زوجها: «كنت خذت الفلوس وسيبته»

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قالت دعاء أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف الذي لقي مصرعه غدرًا على يد صديقه وإلقاء جثته في نهر النيل، إنها في حالة صدمة بعد خبر تورط صديق زوجها في قتله، وتساءلت: «كيف تقتل صديق عمرك وهو الذي كان يحل كل مشاكلك ويصلح بينك وبين زوجتك؟».

وأضافت لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث»: «زوجي كان يخلي القاتل يشوف عياله بعد خلافاته مع مراته، ده رد الجميل إنه ييتم عيالي بدري ويخلي الواد يتولد ميشوفش أبوه ولا أبوه يشوففه»

المهندس أحمد عاطف

وأضافت: «القاتل مصعبش عليه لما كلمته تاني يوم الصبح وأنا بعيط، وبقوله أحمد فين؟. آخر مرة كان معاك يا بشمهندس.. رد عليا أنا ركبته تاكسي، ومش عارف عنه حاجة تاني.. ليه الناس بقيت كده ده مش يني آدم ده إيه وقلب إيه اللي عنده.. أي ضمير يخليك تعمل كده في صاحبك وتقتله وعلشان ايه، لو على الفلوس كانت خدتها وسيبت جوزي يعيش يشيل ابني، انا ملحقتش أشبع منه، وابني سليم مش هيقول يا بابا لأنه عنده 9 أيام».

كانت وزارة الداخلية، كشفت اليوم الاثنين، لغز اختفاء أحمد عاطف بعد 10 أيام من اختفاءها العثور على جثته في نهر النيل، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه وتولت النيابة العامة التحقيق.

المهندس أحمد عاطف

وأضافت أن صديق المجنى عليه المقيم ببندر طلخا تقابل مع المجنى عليه بناء على موعد مسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالي مستحق لديه، وبمواجهته اعترف بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجنى عليه بسيارته لإعطائه جزءا من من النقود وأثناء سيرهما أعلى أحد الكباري توقف بحجة وجود عطل في السيارة وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية تطورت فقام بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدي للكوبرى فسقط في المياه وغرق وفرا هاربا.

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