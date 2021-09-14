تفاصيل استئناف «إيبك جيمز» على حكم قضيتها ضد «آبل»

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تقدمت أيبك جيمز «Epic Games» بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة في قضيتها ضد شركة آبل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب احتكارها لمتجر آب ستور «App Store».

وحققت شركة أيبك جيمز «Epic Games» فوزًا محدودا في القضية وذلك عندما طلبت المحكمة من Apple السماح باستخدام وسائل وطرق بديلة للدفع لعمليات الشراء داخل التطبيق في متجر التطبيقات.

وبذلك ستتمكن أيبك جيمز «Epic Games» من فرض رسوم على العملاء مقابل العناصر داخل لعبة Fortnite دون دفع تخفيض بنسبة 30٪ لشركة Apple، وتمكين الشركات الأخرى من تجاوز هذا مقابل الخدمات التي يقدمونها للمستخدمين عبر تطبيقاتهم أيضًا، بحسب ما نقله موقع ذا نيكست ويب «TheNextWeb».

أيبك جيمز و ابل

من جهة أخرى، وقف القاضي إيفون جونزاليس روجرز مع صانع هواتف آيفون iphone في عدة اتهامات أخرى، وقالت إن أيبك جيمز «Epic Games» انتهكت شروط خدمة المطور، وعليها أن تدفع 30٪ من 12 مليون دولار تم تحقيقها في الإيرادات بين أغسطس وأكتوبر عام 2020.

كما رفض القاضي ادعاءات شركة إن أيبك جيمز «Epic Games» باحتكار شركة ابل Apple بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، بينما ذكرت القاضية روجرز إنه يمكن تحسين نموذج مراجعة التطبيقات في App Store، وأشارت إلى أن الحلول المقترحة من شركة الألعاب «يبدو أنها تقضي بشكل أساسي على مراجعة التطبيق».

كانت إحدى النقاط الرئيسية من هذه الحالة هي أن شركة ابل Apple ليست ملزمة باستعادة حساب مطور Epic أو Fortnite إلى App Store وفقًا لشروط الخدمات.

وبعد تعديل القانون في كوريا الجنوبية الذي يتعلق بطرق الدفع البديلة داخل التطبيق الشهر الماضي، طلبت شركة أيبك جيمز «Epic Games» من شركة Appleاستعادة Fortnite في متجر الدولة، ولكن تم رفض ذلك.

أيبك جيمز و ابل

زاد كل هذا من إحباط أيبك جيمز «Epic Games» ودفعهم إلى استئناف الحكم، كما لا توجد اسباب محددة في الاستئناف ضد الحكم، ولكن من المرجح أن تدفع الشركة للحصول على حجج ضد الاحتكار. إذا كنت حريصًا على لعب Fortnite على جهاز iPhone الخاص بك مرة أخرى، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على اللعبة.

العاب أيبك جيمز «Epic Games»

على صعيد اخر عندما قالت القاضية روجرز إنه يمكن تحسين نموذج مراجعة التطبيقات في App Store، أشارت إلى أن الحلول المقترحة من شركة الألعاب «يبدو أنها تقضي بشكل أساسي على مراجعة التطبيق«، كانت إحدى النقاط الرئيسية من هذه الحالة هي أن Apple ليست ملزمة باستعادة حساب مطور Epic أو Fortnite إلى App Store وفقًا لشروط الخدمات.

إلا انه بعد تعديل قانون في كوريا الجنوبية تم رفض ذلك تماما.

لعبة فورتنايت Fortnite

دفت كل هذه الأسباب شركة أيبك جيمز «Epic Games» إلى استئناف الحكم، مع عدم وجود اسباب محددة في الاستئناف ضد الحكم.

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