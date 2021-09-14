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أمين عام الفتوى: صندوق الوقف الخيري إنجاز تشريعي لمصر

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أمين عام الفتوى: صندوق الوقف الخيري إنجاز تشريعي لمصر أمين عام الفتوى: صندوق الوقف الخيري إنجاز تشريعي لمصر

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أكد الشيخ خالد عمران أمين عام الفتوى في دار الإفتاء، أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يعد إنجاز تشريعي حققته لأنه يشجع على أعمال الخير ويشجع المجتمع على الإسهام في مشروعات الدولة والأمور التي تُقيم الحضارة.

تابع عمران خلال مداخلة عبر برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن الشرع دعا إلى فعل الخير عبر إقامة المشروعات ولهذا المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة إلى المشاركة فيه شئ في غاية العظمة، مشيرًا إلى الصندوق سيسهم في أشياء في التعليم والدعوة والمشروعات الكبرى وهي أمور خيرية دعا إليها الشرع والإسلام.

ردًا على سؤال بشأن، أي ترشيح قد يراه أفضل بالنسبة للراغبين في المشاركة بأوجه الوقف، أجاب أمين عام الفتوى، أن هناك أولويات كثيرة في المجتمع، كما يوجد جهات عديدة سواء الجمعيات الخيرية أو صندوق تحيا مصر تنظم تلك الأولويات ولهذا الأفضل التوجه إلى هذه الجهات والذي تراه هو الأكثر صوابًا لأنها ستوجه المال إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

المصرى اليوم

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