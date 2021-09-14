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مستشار الرئيس: 125 مليار جنيه حجم سوق الدواء في

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مستشار الرئيس: 125 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر مستشار الرئيس: 125 مليار جنيه حجم سوق الدواء في

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حجم سوق الدواء في يبلغ 125 مليار جنيه، موضحًا أنه لا يتم القبول إلا الجودة العالية، لأن حياة الإنسان لا فصال فيها.

وتابع خلال مداخلة على قناة صدى البلد أن المصانع المصرية تنتج الدواء وفقا للمعايير العالمية ويكون فعال وآمن، موضحا أن مصر تصدر أدوية بنحو ربع مليار دولار.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر في مرحلة جديدة، وتتطور وتنمو وتزدهر في كل المجالات، وآمنة وسط عالم مليء بالحروب والمشاكل

وشدد قائلًا: «كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وصحية، وإنما التجارب المستفادة منها أن أمتنا عظيمة ولها قدرات تفوق الخيال والشعب المصري عندما يتحد ينطلق بقوة«.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن أن ما يحدث في مصر من تطوير كل المجالات يفوق الخيال.

المصرى اليوم

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