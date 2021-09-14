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فينجادا: كيروش متحمس لقيادة منتخب

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فينجادا: كيروش متحمس لقيادة منتخب مصر فينجادا: كيروش متحمس لقيادة منتخب

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن كارلوش كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب متحمس لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «سعيد للغاية بتولي كيروش مهمة تدريب منتخب مصر ومتحمس للعمل معه مرة أخرى، بعدما عملت معه في البرتغال وموزمبيق وسيبدأ عمله على الفور لمباراتي ليبيا لأن الفوز في المباراتين شييء جيد لصالحه».

وأضاف: «كيروش هو الشخص المناسب لمهمة تدريب منتخب مصر، وسأقدم كل الدعم للاتحاد المصري واللاعبين، وحسام البدري لم يسير كما يتوقع البعض».

المصرى اليوم

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