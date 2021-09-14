محمد فاروق يكشف تفاصيل انتقال بن شرقي للدوري الإماراتي

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كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاوض ناديي العين والشارقة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامجه «البريمو» «مسؤول من نادي العين والشارقة عقدا جلسة مع بن شرقي خلال تواجده في دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما فرصة للرد عليهما بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وأضاف: «اللاعب في مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء ويرغب بن شرقي في وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط الأمر الذي يرفضه مسؤولو الأبيض.