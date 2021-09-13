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«حقيقة فاعلية لقاح كورونا بالاستنشاق».. مستشار الرئيس يكشف تطورات تصنيع «فايزر» في

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«حقيقة فاعلية لقاح كورونا بالاستنشاق».. مستشار الرئيس يكشف تطورات تصنيع «فايزر» في مصر «حقيقة فاعلية لقاح كورونا بالاستنشاق».. مستشار الرئيس يكشف تطورات تصنيع «فايزر» في

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يوجد 152 مصنعًا في لإنتاج الأدوية، هذا بخلاف مصانع أدوية أخرى جاري إنشاؤها.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاح كورونا من خلال الاستنشاق لم تثبت فعاليته بعد، حيث إنه لا يزال في مرحلة التجارب. وأضاف، أنه في حال الاتفاق على تصنيع لقاح فايزر في مصر، فإنه سيتم توفير البنية اللازمة لهذا مثل إيجاد أماكن عند درجة حارة 80 تحت الصفر لحفظ هذا اللقاح.

وأوضح، أن مصر تحت قيادة توفر دعما ومساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية للعديد من الدول العربية وغيرها، دون أن يؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر في مصر. واستطرد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصانع الأدوية المصرية وفرت كل احتياجات السوق المحلي خلال أزمة كورونا، حيث إن مصر لم تشهد أي أزمة في الأدوية.

المصرى اليوم

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