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محافظ أسوان : انطلاق الموجة الـ 18 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

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محافظ أسوان : انطلاق الموجة الـ 18 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة محافظ أسوان : انطلاق الموجة الـ 18 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنطلاق الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهرسبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لأستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة وأسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

أوضح اللواء أشرف عطية بأن أجهزة المحافظة قد أتمت أستعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالأضافة إلى مديرية أمن أسوان، لافتاً إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية مع كافة الوحدات المحلية للوقوف على تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن .

المصرى اليوم

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