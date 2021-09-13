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مستشار الرئيس: نمتلك احتياطي من المستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية

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مستشار الرئيس: نمتلك احتياطي من المستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية مستشار الرئيس: نمتلك احتياطي من المستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن وضع وباء كورونا في عادي كما كان في الموجات السابقة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر بها احتياطي استراتيجي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية وتجهيزها في أي وقت.

وأضاف مستشار الرئيس أن كل متحورات متوقعة؛ لأنها هذه طبيعة الفيروسات.

وأوضح أن مصر تستقبل ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مناشدًا مرضى الجهاز التنفسي بضرورة الحصول على لقاح كورونا.

واستطرد أن الجرعات التي تصل أفريقيا من لقاح كورونا منخفضة جدا، رغم أنها وفرت الأموال اللازمة لذلك، في حين أن هناك دولًا طعمت 60 % من شعبها، ودول أخرى تطعم الجرعة التعزيزية الثالثة.

المصرى اليوم

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