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محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختيار العناصر الشبابية بوحدة المتغيرات المكانية

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محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختيار العناصر الشبابية بوحدة المتغيرات المكانية محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختيار العناصر الشبابية بوحدة المتغيرات المكانية

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة مسابقة اختيار أفضل العناصر للعمل بوحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومحمد عمران وبدر عبدالسيد المشرفان على المتغيرات المكانية بوزارتى التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارات المعنية .

أسفرت نتيجة الاختبارات عن فوز 8 عناصر شبابية من بين 43 متقدما للمسابقة، حيث وجه اللواء أشرف عطية إلى خضوع العناصر المختارة لدورة تدريبية مكثفة لمدة شهر من أجل اختيار أفضل 3 عناصر منهم، مؤكداً أهمية دعم وحدة المتغيرات المكانية بالكوادر الشبابية القادرة على تحقيق الاستفادة المثلى منها في ظل توافر الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها، مع العمل على تعظيم الأفكار والابتكارات والرؤى الهادفة والبناءة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق الأهداف الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

المصرى اليوم

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