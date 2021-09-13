فينجادا: لم أحضر إلى القاهرة للراحة..وسأضع خطة للتطوير فى كافة المسابقات

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه لم يأتى إلى مصر من أجل الراحة بل للعمل وتطوير الكرة المصرية بشكل صحيح.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «عندما وصلت إلى القاهرة على الفور حضرت مباراة الترسانة وكوكاكولا في القسم الثاني، وشاهدت كافة المستويات في المسابقات المحلية وعدد الفرق من أجل وضع خطة للتطوير».

وأضاف: «فى الموسم المقبل سأشاهد مباريات عديدة في القسم الثاني من أجل وضع اقتراحات ولكن يجب أن تؤخذ الأمور خطوة بخطوة وليس قرارات متسرعة».