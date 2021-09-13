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فينجادا: درست فى الجامعة مع كارلوس كيروش

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فينجادا: درست فى الجامعة مع كارلوس كيروش فينجادا: درست فى الجامعة مع كارلوس كيروش

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه درس في نفس الجامعة مع كارلوس كيروش في البرتغال، مشددا على أن هناك احترام متبادل معه على مدار السنوات الماضية.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «كارلوس كيروش رجل جيد جدًا ومدرب ممتاز، واختيار جيد لمنتخب ، وصديقي المقرب، فأنه مدرب عظيم وشخص رائع».

وأضاف: «كرة القدم لعبة مرحة من أجل إسعاد الجماهير واللاعبين، وعقدت جلسة مع محمود سعد قبل تولى المهمة للحصول على المعلومات الخاصة بالكرة المصرية».

المصرى اليوم

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