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فينجادا: اتحاد الكرة كلفني بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية

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فينجادا: اتحاد الكرة كلفني بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية فينجادا: اتحاد الكرة كلفني بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مسؤولو الجبلاية كلفوه بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بكرة القدم هي مهام عملي وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة من أجل تحسين كرة القدم المصرية في الفترة القادمة».

وأضاف: «كان هناك حديث حول كيفية رفع كفاءة المنتخبات والفرق المصرية، ونسعى لتقديم الدعم اللازم للكرة المصرية».

المصرى اليوم

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