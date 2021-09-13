هل يمكن التطعيم بلقاحي الأنفلونزا وكورونا في يوم واحد؟.. مستشار الرئيس يوضح

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا مع نهاية العام الحالي، موضحا أنه تم تطعيم نحو 8 ملايين حتى الآن، ربع العدد حصل على الجرعتين.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تدرس تصنيع أنواع أخرى من اللقاحات في مصر بخلاف الأنواع التي يتم صنعها بالفعل.

وأضاف أنه لا يوجد مانع من الحصول على لقاحي الأنفلونزا وكورونا في يوم واحد ولكن بشرط أن يكون كل لقاح في «كتف مختلف».

وطالب مستشار الرئيس من يصاب بالأنفلونزا العادية باتخاذ نفس الإجراءات كما لو كان مصابًا بفيروس كورونا، حيث إن كليهما مرض معدي.

وأكد أن الحالة الوبائية لو استدعت إجبار كل الفئات على تلقى التطعيم فإنه سيتم اتخاذ هذا الإجراء شرط توافر اللقاح، مؤكدًا أن هناك دولا اتخذت إجراءات صارمة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.

وشدد تاج الدين على أنه تم تطعيم كل العاملين والمتواجدين بالمواقع السياحية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.