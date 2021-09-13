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حاول ترويج 83 طربة حشيش .. السجن 15 سنة لسائق لاتجاره بالمخدرات

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حاول ترويج 83 طربة حشيش .. السجن 15 سنة لسائق لاتجاره بالمخدرات حاول ترويج 83 طربة حشيش .. السجن 15 سنة لسائق لاتجاره بالمخدرات

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عاقبت محكمة جنايات الاسكندرية ،سائق بالسجن 15 سنة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. لمحاولته ترويج ٨٣ طربة لمخدر الحشيش. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عاطف مشال.

تعود وقائع القضية، التي حملت رقم 15696 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم. وكشفت التحقيقات أن تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توصلت لقيام المتهم «م.ع.أ» سائق مقيم محافظة سوهاج، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المكافحة من إلقاء القبض على المتهم وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بداخلها ٨٣ طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهته، أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لإستخدامها في عملية الترويج لتجارته غير المشروعة وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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