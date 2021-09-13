باحث سياسي: «الإخوان انتهوا في تونس.. والغنوشي انتحر سياسيًا»

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قال الدكتور حسان القبي، الاستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي، إن من يعرف حركة النهضة التونسية وراشد الغنوشي منذ انطلاق الحركة في الاتجاه الإسلامي في آخر السبعينات والثمانينات والتسعينات، ويعرف خطاب الغنوشي من السلفية الجهادية ويهدد الولايات المتحدة الأمريكية وخطاباته في لندن ويعرف الغنوشي في نسخة 2011 والحكم، مضيفًا: «الغنوشي حرباء سياسية يتلون حتى الفروق والمعطيات».

وأضاف «القبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين: «أنه يجب أن نتذكر راشد الغنوشي مع اغتيالات شكري بن عيد والبراني، عندما كان يرفع سبابته ويقول إن المجلس التأسيسي خط أحمر وحكومة على العريض خط أحمر، ثم عندما كانت الموجة قوية وبعد أحداث مصر التاريخية والبطولية في 30 يونيو صار يبحث عن الحوار ودخلت تونس في حوار وطني في ذلك الوقت ولم يغير ذلك أي شيء في المشهد».

وتابع، أن 25 يوليو هو تاريخ فارق في التاريخ السياسي التونسي وهو مرحلة جديدة تمامًا بينت وكشفت أن الإسلام السياسي انتهى، وربما آخر سقوط كان في المغرب الأسبوع الفارق مع سقوط حزب العدالة والتنمية الإخواني، مؤكدًا أنه يعتقد أن الإخوان انتهوا في تونس، قائلًا: «راشد الغنوشي انتحر سياسيًا وهو يمثل اليوم خطر على تونس والأمن السلمي، ودعوت الرئيس قيس سعيد منذ اليوم الأول بوضع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية لأنه أخطبوط دولي ينتمي لتنظيم الإخوان».