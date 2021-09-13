الرياض.. "الموارد البشرية" تضبط 12 عاملة يعملن في أحد المشاريع ببطاقات مزورة

★ ★ ★ ★ ★

جرى تسليمهن لـ"سكن" تمهيداً لاستكمال التحقق واستدعاء متورطتين بالقضية

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الرياض، مساء اليوم، مجموعة من العمالة المخالفة مكونة من 12 عاملة آسيوية يحملن بطاقات عمل مزورة باسم شركة للمقاولات يعملن في أحد المشاريع بالمنطقة، وجرى تسليمهن إلى شركة الإيواء "سكن" تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقق واستدعاء الشركة والمؤسسة المتورطتين وضبط المخالفات النظامية عليهم بخصوص تقديمهم خدماتهم من خلال عمالة مخالفة أغلبهم متغيب عن العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لإجراءات مباشرة بلاغ أمس حيال قيام وافدين بتأجير عاملات نظافة من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات , داعياً الجميع إلى الالتزام بنظام العمل وتشريعات الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو من خلال الإبلاغ عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية.