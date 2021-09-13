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بعد تألقه أمام الاستقلال "المعيوف" يعترف .. كسبت التحدي مع المدرب

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بعد تألقه أمام الاستقلال "المعيوف" يعترف .. كسبت التحدي مع المدرب بعد تألقه أمام الاستقلال "المعيوف" يعترف .. كسبت التحدي مع المدرب

بعد تألقه أمام الاستقلال

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله المعيوف عن سر تألقه وتتويجه بنجومية مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني، إلى تحدٍ بينه ومدرب الفريق البرتغالي جارديم.

وقال المعيوف في تصريحات عقب المباراة: "الظهور بمستوى جيد والتألق هذا هو التحدي بيني وبين المدرب منذ معسكر الفريق وكسبت وده".
وزاد: "هذا أقل ما يمكن أن أقدمه للجمهور الهلالي الذي ساندني ويدعمني دائمًا".
وأشار المعيوف إلى تأثر زملائه اللاعبين سلبًا بعامل الجو والرطوبة العالية خلال مجريات الشوط الأول، الأمر الذي جعلهم يظهرون بمستوى أقل".

وكان المعيوف قد أسهم في فوز فريقه 2-0 على الاستقلال الإيراني وعبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بتصديات قوية لفرص الفريق الإيراني على مدار الشوطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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