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دعماً لحاكمها المهدد بالعزل.. بايدن يقوم بجولة في ولاية كاليفورنيا

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دعماً لحاكمها المهدد بالعزل.. بايدن يقوم بجولة في ولاية كاليفورنيا دعماً لحاكمها المهدد بالعزل.. بايدن يقوم بجولة في ولاية كاليفورنيا

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بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في الولايات الغربية للبلاد، للدفاع عن مواقفه تجاه التغير المناخي والاستثمارات الباهظة، ودعم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم.

وتوجه بايدن إلى كاليفورنيا معقل حزبه الذي لم يزره منذ انتخابه لدعم نيوسوم، الذي يواجه استفتاء قد يطيح به.

وقبل زيارة الولاية، سيتوقف بايدن في مدينة بويسي في أيداهو، حيث سيزور مركزا لتنسيق عمليات الإطفاء، وسيتوجه لاحقا إلى ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وأما المحطة الأخيرة في جولته، فستكون دنفر في كولورادو، حيث سيدافع عن مشروعي قانونين اقترحهما ينصان على إنفاق حوالي خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل لإصلاح البنى التحتية في البلاد وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومكافحة تغير المناخ.

ويتوقع أن يشدد بادين على الحاجة الملحة للتعامل مع التغير المناخي والكوارث المرتبطة به، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف، والتي دمرت مناطق مختلفة في أنحاء البلاد على مدى الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس سيشدد بعد معاينته الأضرار الناجمة عن الحريق في كاليفورنيا على أن «هذه الأحداث الناجمة عن الظروف المناخية الشديدة القساوة تتطلب تحركا جريئا وطموحا وحاسما على الفور».

المصرى اليوم

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