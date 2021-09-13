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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: نستعد لمواجهة أي تصعيد على جميع الساحات

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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: نستعد لمواجهة أي تصعيد على جميع الساحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: نستعد لمواجهة أي تصعيد على جميع الساحات

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أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف عن استعداد إسرائيل لمواجهة أي تصعيد على جميع الساحات التي تشهد توترا أمنيا في البلاد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن بارليف قوله إن «هناك احتمالا لوجود علاقة بين جميع الساحات التي بها توتر أمني، وهناك استعدادات لمواجهة أي تصعيد».

وأفادت القناة «13» الإسرائيلية بأن «جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية نجحا في إحباط عدد من العمليات خلال الأيام الأخيرة بعد عملية فرار السجناء الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع».

وأضافت أن «إحداها كانت عملية كبيرة جدا، مشيرة إلى أنه تم التخطيط لهذه العمليات كنوع من التضامن مع السجناء الأمنيين الفارين، كما تم فرض أمر منع نشر على تفاصيل التحقيقات بالقضية».

وتابعت أن «الشرطة رفعت مستوى جهوزيتها بعد التحذيرات من عمليات منفردة خلال يوم الغفران».

المصرى اليوم

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