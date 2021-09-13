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حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 445 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 22 محلاً ومقهى

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حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 445 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 22 محلاً ومقهى حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 445 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 22 محلاً ومقهى

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

أسفرت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء محمد شرباش، عن ضبط 445 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهي بدائرة المحافظة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

كما سفرت الحملات عن غلق 16 محل تجاري بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 6 مقاه لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 15 شيشة وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

المصرى اليوم

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