«إصابة الفئات العمرية بين 12 و18 بكورونا».. مستشار الرئيس يكشف حقيقة حمل الأطفال للفيروس

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك توجيهات بتطعيم كل المرتبطين بالعملية التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين في التعليم العالي، مؤكدا أن عملية التطعيم مستمرة ومجدولة.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطعيم المدرسين والعاملين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي ومن ثم التعامل مع الطلاب وفقا للحالة العمرية الخاصة، ودراسة نوع التطعيم الذي يناسبهم وفق الدراسات والأبحاث العلمية الدقيقة.

وأكد أن هناك دراسات دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات العمرية التي تنحصر بين 12 و18 عاما بلقاح كورونا، وحسبما تقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مؤكدا أنه لا توجد دولة طعمت أطفال دون الـ 12 عاما.

وأضاف، أن الأطفال يصابون بكورونا منذ الموجة الأولى للفيروس ولكن بأعراض ونسب وفيات أقل. وأكد أنه حتى الآن لم يتم رصد وفاة أي طفل بكورونا في مصر، لافتا إلى أن الأطفال قد يكونوا حاملين للفيروس وينقلون العدوى لآخرين.