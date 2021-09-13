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إنشاء مكتبي بريد فى إدارتى مرور إسنا والقرنة بالأقصر

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إنشاء مكتبي بريد فى إدارتى مرور إسنا والقرنة بالأقصر إنشاء مكتبي بريد فى إدارتى مرور إسنا والقرنة بالأقصر

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أعلن أنسى أسعد نظير، مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر، أنه جارى العمل بالتنسيق مع إدارة مرور الاقصر لتوفير مكتبى بريد في إدارتى مرور إسنا والقرنة، للتسهيل على المواطنين اجراءات إنهاء أعمال التراخيص، موضحاً أنه يتواجد مكتب بريد بإدارة مرور الأقصر يتم تقديم كافة الخدمات التقليدية والمستحدثة من خلاله لكل رواد إدارة المرور.

وأشار «نظير»، إلى أنه في الآونة الأخيرة تم تحديث كافة خدمات مكاتب البريد بالمحافظة والتى يبلغ عددها ٩٧ مكتب موزعة على مراكز ومدن المحافظة، من خلال تفعيل منظومة الرقمية وخدمة ال easy box بالإضافة إلى توافر ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد موزعة على مراكز المحافظة بما يسهل على المواطنين التعامل مع حسابات التوفير وصرف المعاشات وغيرها. مؤكداً أنه في حال وجود أي شكاوى تم تفعيل خدمة تلقى الشكاوى الخاصة بمواطنى الأقصر عبر الواتس آب على رقم ٠١٢٧٥٢٦٠٧٥، لسرعة حل المشاكل التي قد تواجه المواطنين في أي مكتب بريد.

المصرى اليوم

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