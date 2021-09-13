القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا
مشاهدة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا
مشاهدة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا (2)
وفي المواجهة الثانية التى تبدأ في تفس توقيت مانشستر يونايتد، يخوض فريق إشيبلية مباراة هامة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره ريد بول سالزبورغ – النمسا.
وتنطلق 6 مباريات هامة وقوية الثلاثاء 14 – 9 -2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتأتي المباراة الأهم والأقوى والذي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.
ويأتي اللقاء الرابع بين دينامو كييف – أوكرانيا ومنافسه بنفيكا – البرتغال، لقاء فياريال – إسبانيا يواجه فريق أتلانتا – إيطاليا، مباراة تشيلسي – إنجلترا يصطدم بمنافسه زينيت سانت بطرسبرج- روسيا، مباراة مالمو ضد يوفنتوس الإيطالي، لقاء ليل الفرنسي بمنافسه فولفسبورج.
Arena Sport 1 HD Serbia
Cosmote Sport 1 HD
M4 Sport HD Hungary
Arena Sport 1 HD BIH
beIN Sports Connect
Arena Sport 7 HD Croatia
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات
قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)
قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي
قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي
قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي
قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي
قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500