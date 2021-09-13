أخبار عاجلة

الحكومة:نملك موانىء العقبة ولم نبع المطار ولا الكهرباء -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

Print
القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بث مباشر الآن الثلاثاء 14- 9 -2021 اضغط هنا (2)

وفي المواجهة الثانية التى تبدأ في تفس توقيت مانشستر يونايتد، يخوض فريق إشيبلية مباراة هامة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره ريد بول سالزبورغ – النمسا.

وتنطلق 6 مباريات هامة وقوية الثلاثاء 14 – 9 -2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتأتي المباراة الأهم والأقوى والذي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ويأتي اللقاء الرابع بين دينامو كييف – أوكرانيا ومنافسه بنفيكا – البرتغال، لقاء فياريال – إسبانيا يواجه فريق أتلانتا – إيطاليا، مباراة تشيلسي – إنجلترا يصطدم بمنافسه زينيت سانت بطرسبرج- ، مباراة مالمو ضد يوفنتوس الإيطالي، لقاء ليل الفرنسي بمنافسه فولفسبورج.

Arena Sport 1 HD Serbia

Cosmote Sport 1 HD

M4 Sport HD Hungary

Arena Sport 1 HD BIH

beIN Sports Connect

Arena Sport 7 HD Croatia

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات

قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا: نتعرض لهجمات سيبرانية ونتصدى لها بنجاح

رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا: نتعرض لهجمات سيبرانية ونتصدى لها بنجاح

14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا

14 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية بروسيا