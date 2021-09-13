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العين والشارقة يفاوضان بن شرقي خلال تواجده فى دبي

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العين والشارقة يفاوضان بن شرقي خلال تواجده فى دبي العين والشارقة يفاوضان بن شرقي خلال تواجده فى دبي

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دخل ناديي العين والشارقة الإماراتيين، مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من أجل التعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

وعلمت "المصري اليوم"، أن مسؤولي من نادي العين والشارقة عقدا جلسة مع أشرف بن شرقي، خلال تواجده فى دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما فرصة للرد عليهما بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك فى الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأى نادى فى يناير المقبل، ولا يزال اللاعب فى مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء ويرغب بن شرقي فى وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط الأمر الذى يرفضه مسؤولو الأبيض.

يُذكر أن بن شرقي، سوف يعود إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، قادمًا من دبي، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبين الدوليين.

المصرى اليوم

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