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مترو الأنفاق يحذر الركاب: 50 جنيها عقوبة مخالفة التعليمات بالمحطات والقطارات

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مترو الأنفاق يحذر الركاب: 50 جنيها عقوبة مخالفة التعليمات بالمحطات والقطارات مترو الأنفاق يحذر الركاب: 50 جنيها عقوبة مخالفة التعليمات بالمحطات والقطارات

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حذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الاثنين، من دخول المحطات والقطارات بدون ارتداء الكمامة، موضحة أن مخالفة التعليمات ستعرض الراكب لغرامة قدرها 50 جنيها، وذلك بسبب ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وشددت شرطة النقل والمواصلات من إجراءاتها بإلزام الركاب بارتداء الكمامة قبل دخول المحطات واستقلال القطارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الشركة لعمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم، تنفيذا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار .

المصرى اليوم

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