نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل اجتماع الوزراء مع كبار المطورين العقاريين

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قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين يوم أمس لتنظيم السوق العقاري، جاء إداركًا من الحكومة بأهمية هذا القطاع خاصة وأن الدولة تستثمر أموالًا كثيرة مع التنمية العمرانية، خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة.

تابع «عباس» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الإثنين: «القطاع الخاص نمت استثمارته بشكل كبير في الآونة الأخيرة في هذا القطاع المهم الذي يمثل رافدًا مهمًا يساهم في النمو الاقتصادي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نموًا كبيرًا سواء من جهة زيادة رؤؤس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق، ومن ثم جاء الاجتماع حرصًا من الحكومة على التنظيم عبر آليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين ووضع بعض الضوابط المتفق عليها.

لفت إلى أن هذا الاجتماع جاء لوضع ضوابط حرصًا على دور هذا القطاع الكبير في الدخل القومي وحفاظًا على الاستثمارات، متابعًا أن الضوابط والآليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء خاصة وأن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الأرض والمطور العقاري والمشتري.

حول أطر الضوابط التي تسعى الحكومة لوضعها في هذا السوق خلال الفترة القادمة، قال عباس: «إن الرؤية العامة في ضوء وجود مشروعات جديدة أن يكون هناك مراقبة على المبيعات والتنفيذ عبر المتابعة الجيدة خاصة مع وجود مشروع قانون اتحاد المطورين الذي من المنتظر أن ينتهي منه مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، وأهمية هذا القانون تكمن في أنه يخص قطاع التطوير العقاري ويقسم المطورين ويصنفهم بما يساعد الدولة عند إتاحة الأراضي أن تعتمد على المطورين وفقًا لتصنيفهم في مشروع القانون».