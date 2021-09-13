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«إصابة عائلات بأكملها قبل وصولنا للذروة ».. رسالة من مستشار الرئيس بشأن الموجة الرابعة لـ كورونا

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«إصابة عائلات بأكملها قبل وصولنا للذروة ».. رسالة من مستشار الرئيس بشأن الموجة الرابعة لـ كورونا «إصابة عائلات بأكملها قبل وصولنا للذروة ».. رسالة من مستشار الرئيس بشأن الموجة الرابعة لـ كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالموجة الرابعة التي تشهدها حاليًا تواصل الارتفاع حتى تصل للذروة ومن ثم تنخفض مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار الإصابات بكورونا حاليًا يماثل الموجات السابقة، موضحًا أن العدوى في الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكملها.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن زيادة الإصابات بكورونا في الموجة الرابعة سوف تستمر لمدة شهر ونصف حتى نصل للذروة.

المصرى اليوم

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