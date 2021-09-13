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مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

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بعنوان "إعادة التأهيل وكوفيد طويل الأمد" وتكريم عددٍ من منسوبي التأهيل الطبي

مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

دشن مستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي 2021 م ، تحت عنوان "إعادة التأهيل وكوفيد طويل الأمد".

واشتملت الفعاليات على تعزيز الوعي، وزيادة التثقيف حول دور العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل كجزء أساس من التعافي الشامل للمريض، وشرح أهمية إعادة التأهيل الطبي والتي تختلف من شخص إلى آخر.

ويتطلب هذا الأمر من اختصاصي العلاج الطبيعي تحديد الاحتياجات الحركية والتنفسية للمرضى المتعافين، وتشجيعهم على استئناف الأنشطة اليومية بشكل تدريجي بما يلائم مستويات الطاقة الفيزيائية لكل مريض، مع ملاحظة عدم تعريض المريض لدرجة الإرهاق العضلي أو تفاقم الأعراض.

وفي نهاية الفعالية، قام مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة بتكريم عدد من منسوبي قسم التأهيل الطبي بالمستشفى على ما يقومون به من جهود متميزة وعمل مثمر متمنياً التوفيق للجميع وطالب بمضاعفة الجهود للرقي بمستوى الخدمة المقدمة.

مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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