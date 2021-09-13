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"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن

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"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية "الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن
دعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات الإرهابية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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