ضبط 17 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، الإثنين، من ضبط مصنعين للأدوية البيطرية والمخصبات الزراعية، بدائرة مركز البرلس، بداخلهما 17 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات مجهولة المصدر.

كانت معلومات قد وردت معلومات إلي عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام مصنع شهير لتصنيع الأدوية البيطرية وآخر لتصنيع المخصبات الزراعية، بمركز البرلس بتصنيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، لاستهداف المصنعين المذكورين، وداهمت الحملة المصنع الأول وضبطت بداخله 5 أطنان أدوية بيطرية ومواد بيطرية خام منتهية الصلاحية، وتحفظت علي المضبوطات، وتحرر المحضر 1961 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 طن مخصبات زراعية مستوردة مجهولة المصدر وبدون أي فواتير وإفراجات جمركية، داخل المصنع الثاني، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 1962 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.