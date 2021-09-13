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مستشار الرئيس: أدارت أزمة «كورونا» بأسلوب علمي واحترافي

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مستشار الرئيس: مصر أدارت أزمة «كورونا» بأسلوب علمي واحترافي مستشار الرئيس: أدارت أزمة «كورونا» بأسلوب علمي واحترافي

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن إصابات المستجد، ستزيد خلال الفترة المقبلة، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول الموجة الرابعة من الجائحة، موضحا: «الموجة الرابعة يعني أعداد متزايدة، وتتصاعد يوما بعد يوم، حتى نصل إلى ذروة الإصابة بهذه الموجة، ثم تبدأ الأعداد في التناقص».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»، أن «ما زال العامل المؤثر في الحماية من الإصابة ونقل العدوى، هو الوسائل الاحترازية والاستجابة لحملات التطعيم، حيث تبذل الدولة جهودا مضنية لتوفير أكبر قدر من اللقاحات من مصادر متعددة».

وحول ذروة الموجة الرابعة، أكد مستشار الرئيس: «مفيش يوم محدد لكن لما نوصل لمرحلة نشوف فيها عدد الحالات ثابت في عدة أيام متتالية تصل إلى 6 أيام تقريبا نكون قد وصلنا إلى الذروة، وأعتقد أن هذه المرحلة ستكون بعد شهر أو شهر ونصف أو أقل».

وأكد أن الحوامل والمرضعات أصبح تطعيمهم بلقاح كورونا متاحا وآمنا وبدون أي أثار جانبية، لافتا إلى أن «اللقاح أصبح آمنا للسيدات المستعدات للحمل».

وأردف: «بالنسبة للفئات من سن عامين إلى 12 عاما، فعليهم ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ومن عمر الـ12 إلى الـ18 فأغلب الدول تطعمهم من سن الـ15 إلى 18عاما، كما أن مصر قامت بدراسات معمقة لتطعيم تلك الفئات».

وتابع: «مصر أدارت أزمة جائحة فيروس كورونا بأسلوب علمي واحترافي من خلال الدعم السياسي لإدارة الأزمة، والسعي للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة بجانب التصنيع المحلي للقاح كورونا».

وتابع: «كورونا يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي»، مردفا: «ليس هناك أي تعارض بين اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية ولقاحات فيروس كورونا».

المصرى اليوم

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