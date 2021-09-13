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«تخصيص مستشفيات كاملة للعزل».. تعرف على خطة مواجهة الموجة الرابعة لـ كورونا

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«تخصيص مستشفيات كاملة للعزل».. تعرف على خطة مواجهة الموجة الرابعة لـ كورونا «تخصيص مستشفيات كاملة للعزل».. تعرف على خطة مواجهة الموجة الرابعة لـ كورونا

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الحكومية، إن الدولة المصرية نجحت إلى حد كبير في التعامل مع آثار الانتشار الكبير لفيروس كورونا في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن كل الوزارات شاركت في التصدى لهذه الأزمة وأنها لا تؤثر على المستوى المعيشى للمواطن .

وتابع حسام عبدالغفار، خلال لقائه عبر زووم في برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي «تامر أمين»، أن هناك تنسيق كامل مع وزاة الصحة بقبول المرضى المصابة بفيروس كورونا وتخصيص أكثر 36 مستشفى جامعى بسعة استيعابية أكثر من 6500 سرير، معقباً أنه بعد الدراسة تم تخصيص مستشفيات كاملة للعزل وأقسام خاصة بالعزل.

أكد أن الدولة المصري وفرت لقاحات بمختلف الأنواع لمواطنيها في الوقت التي توجد به دول غير قادرة على توفيره لمواطنيها، مضيفاً أن الدول التي توجد على نفس المستوى الاقتصادى لمصر يوجد بها نوع واحد فقط من اللقاح ولكن بها كل الأنواع وتعمل الآن على صنعه وإطلاقه في السوق.

المصرى اليوم

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